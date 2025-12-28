В России запустили самый крупный кубсат для изучения радиации в космосе

Запуск состоялся 28 декабря с космодрома Восточный

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Ученые Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына (НИИЯФ) МГУ успешно запустили самый крупный в России малый спутник (кубсат) "Скорпион" для изучения космической радиации и астрофизических явлений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ.

"Ученые НИИЯФ МГУ успешно вывели на орбиту кубсат "Скорпион" - крупнейший спутник формата 16U в России. Аппарат, созданный в рамках образовательных проектов Space Pi и школы "Космос", оснащен комплексом научной аппаратуры для масштабных исследований космической радиации, астрофизических процессов и влияния космических условий на биологические образцы", - сообщили ТАСС в вузе.

Запуск состоялся 28 декабря с космодрома Восточный, аппарат уже выведен на целевую орбиту и готовится к началу научной миссии. В создание спутника внесли вклад не только исследователи НИИЯФ МГУ, но и учащиеся Университетской гимназии МГУ.

"Работа аппарата на орбите даст нам, как ученым, множество научных открытий - полезных и важных. Для Московского университета это новый шаг в изучении космоса, который открывает новые возможности", - отметил Владислав Оседло, куратор проекта, заместитель директора НИИЯФ МГУ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Космическая радиация остается одной из ключевых угроз для долговременных миссий, так как влияет и на электронику, и на здоровье космонавтов. Изучение высокоэнергетических явлений во Вселенной - таких, как гамма-всплески и вспышки света - требует одновременного мониторинга различных типов излучений, что до сих пор было преимущественно задачей крупных и дорогостоящих спутников.

"Ученые ожидают, что данные со "Скорпиона" помогут не только уточнить модели радиационных поясов Земли, но и выявить корреляции между различными космическими явлениями, что может привести к новым открытиям в астрофизике. Кроме того, эксперименты с биологическими образцами позволят отработать методики поиска возможных следов жизни и оценить устойчивость живых систем в условиях космоса", - сообщили ТАСС в МГУ, уточнив, что первые данные исследователи планируют получить в начале 2026 года.