ФИАН: прибор для прогноза солнечных вспышек на МКС будет работать до 2028 года

Установка научной аппаратуры проекта "Солнце-Терагерц" для прогнозирования солнечных вспышек на российском сегменте МКС запланирована на весну

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Прибор для научного эксперимента "Солнце-Терагерц", который поможет раскрыть причины возникновения солнечных вспышек и прогнозировать их появление, будет эксплуатироваться ориентировочно в 2026-2028 годах. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН), главный конструктор проекта "Солнце-Терагерц" Максим Филиппов.

"Научную аппаратуру "Солнце-Терагерц" планируется разместить на российском сегменте Международной космической станции. Ожидаемый период эксплуатации эксперимента ориентировочно относится к середине второй половины 2020-х годов (примерно 2026-2028 годы)", - отметил Филиппов.

Прибор весом 47 кг состоит из восьми каналов-детекторов, каждый из которых настроен на свой частотный интервал, - общий диапазон регистрируемого аппаратурой излучения составляет от 0,4 ТГц до 12 ТГц. Устройство планируется закрепить на двухосной поворотной платформе наведения, которая будет автоматически отслеживать позицию Солнца. Установка научной аппаратуры проекта "Солнце-Терагерц" для прогнозирования солнечных вспышек на российском сегменте Международной космической станции (МКС) запланирована на весну 2026 года в рамках первой внекорабельной деятельности российских космонавтов экипажа МКС-74.