ФИАН: новая аппаратура на МКС позволит точнее прогнозировать вспышки на Солнце

Улучшение понимания предвспышечных и вспышечных процессов имеет важное значение для задач прогноза космической погоды, сообщил главный конструктор проекта "Солнце-Терагерц" Максим Филиппов

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Прибор для научного эксперимента "Солнце-Терагерц" позволит уточнить физические модели солнечных вспышек, тем самым улучшив прогнозирование космической погоды. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН), главный конструктор проекта "Солнце-Терагерц" Максим Филиппов.

"Ожидается, что полученные данные позволят уточнить физические модели солнечных вспышек и процессов ускорения частиц, а также провести диагностику параметров плазмы в области энерговыделения. Улучшение понимания предвспышечных и вспышечных процессов имеет важное значение для задач прогноза космической погоды и оценки рисков для космических аппаратов и деятельности человека в открытом космосе", - сказал Филиппов.

Погрешность "порядка десятков процентов" в расчетах аппарата связана в основном с шумами детекторов и электроники, а также с точностью калибровки каналов, добавил старший научный сотрудник ФИАН. Предварительная настройка аппаратуры и последующая орбитальная проверка параметров позволяют снизить систематические ошибки. Дополнительные сложности обусловлены факторами эксплуатации на низкой околоземной орбите: температурными колебаниями, механическими вибрациями и фоновым излучением земной атмосферы.

При этом, по словам главного конструктора проекта, для оперативных и ежедневных прогнозов в перспективе необходим долговременный специализированный эксперимент на отдельном космическом аппарате.

Прибор весом 47 кг состоит из восьми каналов-детекторов, каждый из которых настроен на свой частотный интервал - общий диапазон регистрируемого аппаратурой излучения составляет от 0,4 ТГц до 12 ТГц. Его планируется закрепить на двухосной поворотной платформе наведения, которая будет автоматически отслеживать позицию Солнца. Установка научной аппаратуры проекта "Солнце-Терагерц" для прогнозирования солнечных вспышек на российском сегменте Международной космической станции (МКС) запланирована на весну 2026 года в рамках первой внекорабельной деятельности российских космонавтов экипажа МКС-74.