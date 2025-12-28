Российский микроспутник "Хорс" №5 улучшит мониторинг космической погоды

Большие размеры микроспутника позволили ученым установить на нем множество научных инструментов, нацеленных на изучение космоса, Земли и отработку новых космических технологий

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вывод на орбиту микроспутника "Хорс" №5, разработанного в МГТУ им. Баумана, расширит возможности российских ученых по наблюдениям за космической погодой и состоянием атмосферы Земли в глобальном масштабе, а также позволит инженерам проверить несколько перспективных технологий для новых поколений космических аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба МГТУ им. Баумана.

"Хорс" №5 представляет собой эволюционный шаг в разработках МГТУ. Увеличенные габариты и энергетические возможности позволили разместить на борту рекордное для университетских проектов количество целевой аппаратуры. По своим характеристикам и техническому уровню он соответствует лучшим мировым аналогам. Он создан силами студентов и сотрудников вуза, а его научные приборы являются уникальными российскими разработками", - говорится в сообщении.

Данный космический аппарат был выведен сегодня в космос на борту ракеты-носителя "Союз-2.1б" в рамках программы "Универсат", запущенной в 2019 году Роскосмосом для вовлечения студентов, аспирантов и сотрудников ведущих российских вузов в развитие отечественной космической отрасли и спутниковой индустрии. В рамках этой программы на орбиту уже было доставлено 22 малых спутника, в том числе восемь космических аппаратов, созданных в МГТУ.

Большие размеры микроспутника "Хорс" №5 позволили ученым установить на нем множество научных инструментов, нацеленных на изучение космоса, Земли и отработку новых космических технологий. В частности, два ключевых инструмента аппарата, детектор заряженных частиц "ГАМВЭКИ-ГМ" и прибор "Детектор-ГНСС", будут изучать состояние космической погоды и использовать сигналы навигационных систем для изучения атмосферы Земли.

Кроме того, на борту "Хорса" №5 будет установлена система для наблюдений за сигналами системы автоматической идентификации судов, что улучшит слежения за передвижениями морского и речного транспорта, а также прототипы новых компонентов спутников. В их числе - разработанный в МГТУ уголковый отражатель, который поможет очень точно определять орбитальные параметры аппарата при помощи наземных станций, новые звездные датчики и плазменная двигательная установка с регулируемой тягой.

"Запуск "Хорса" №5 - практическое воплощение принципов системной инженерии, где студенты и молодые инженеры учатся делать не просто набор приборов, а целостный, надежный, сложный космический комплекс. Они решают самые что ни на есть производственные задачи для реальных заказчиков и "проживают" весь инновационный цикл. Это и формирует системное инженерное мышление, сразу задает высочайшую планку ответственности за результат", - подытожил ректор МГТУ Михаил Гордин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.