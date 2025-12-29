В Пензе запатентовали сетку для защиты ЛЭП от атак беспилотников

Разработка обеспечивает управляемое отклонение беспилотника от траектории

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 29 декабря. /ТАСС/. Ученые Пензенского государственного университета запатентовали усовершенствованную конструкцию сетки для защиты стратегических объектов, в том числе линий электропередачи, от атак БПЛА. Разработчики использовали полиамид и изменили форму ячеек сетки, что существенно повысило защитные свойства изделия, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"В подведомственном Минобрнауки России Пензенском государственном университете (ПГУ) улучшили ими же изобретенное сетчатое защитное покрытие для защиты от атак БПЛА. Теперь это сетчатое многослойное полотно с другой формой ячеек. Материалы для защитной сетки недорогостоящие, прочные и доступные. Сама конструкция технологичная, мобильная и не громоздкая. Это позволит эффективнее защищать инфраструктуру и минимизировать урон от вражеских нападений по воздуху. Решение запатентовано", - рассказали в вузе.

Ученые Научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных исследований (НИИ ФиПИ) ПГУ совместно с сотрудниками предприятия, специализирующимися на вопросах безопасности различных объектов, разработали защитное многослойное покрытие от БПЛА самолетного типа. Разработка обеспечивает управляемое отклонение беспилотника от траектории.

"При попадании беспилотного летательного аппарата в сетку его кинетическая энергия будет утеряна, а значит он поменяет свою первоначальную траекторию. Правильная комбинация слоев многослойного защитного полотна помешает врагу достигнуть цели", - пояснил заведующий испытательной лабораторией для проведения испытаний технических средств обеспечения транспортной безопасности НИИ ФиПИ ПГУ Сергей Кочкин.

Защитное покрытие состоит из нескольких слоев сетчатого полотна, накладывающихся друг на друга. Значительно улучшить его защитные характеристики позволила измененная форма ячеек - с квадрата на прямоугольник с разными значениями длины и ширины. Использован недорогой синтетический материал - полиамид, который обладает высокой прочностью, малой толщиной, износостойкостью, эластичностью, упругостью и изоляционной надежностью. В ПГУ пояснили, что такие сетки подходят для защиты ЛЭП и других объектов энергетики, поскольку при разрыве, в отличие от металлических аналогов, не наносят урон инфраструктуре, а риск возникновения электрических замыканий минимален. Сетку также можно использовать для защиты гражданских машин и зданий.

ПГУ готов к сотрудничеству с компаниями для запуска первого пробного образца многослойного сетчатого защитного покрытия.