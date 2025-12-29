Разработана модель для создания компактных источников рентгеновского излучения

ТОМСК, 29 декабря. /ТАСС/. Российские ученые создали модель, которая позволит создавать компактные источники рентгеновского излучения для изучения внутриклеточных структур. Эти исследования помогут понять механизмы заболеваний, разрабатывать новые лекарства и ставить диагнозы с помощью анализов клеточных процессов, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

"Исследователи ТПУ разработали математическую модель, которая точно описывает, как распространяется черенковское излучение в экзотическом диапазоне длин волн - в области "мягкого" рентгена - в зависимости от свойств материала и формы мишени. Эксперименты на микротроне вуза доказали работоспособность модели. В будущем она позволит создать управляемые источники рентгеновского излучения для исследования материалов и медицины", - сказано в сообщении.

В будущем разработка позволит изучать механизмы развития заболеваний (от онкологических до наследственных), разрабатывать новые лекарства для коррекции метаболизма и ставить диагнозы пациентам через анализ клеточных процессов.

"С методической точки зрения важно, что мы не просто предложили новую модель, а систематизировали существующие методы, четко обозначив границы их применимости и преимущества каждого", - отметил один из авторов исследования, заведующий Международной научно-образовательной лабораторией "Рентгеновская оптика" ТПУ Михаил Шевелев.

В исследовании участвовали сотрудники Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов и Инженерной школы ядерных технологий ТПУ. Результаты работы ученых опубликованы в журнале "Успехи физических наук".