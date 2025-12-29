Выбросы аэрозолей от стихийных природных пожаров недооцениваются на 21%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Экологи из Китая открыли свидетельства того, что существующие подходы для оценки массы аэрозолей, возникающих при природных пожарах, недооценивают объем вырабатываемых ими аэрозолей примерно на 24,8 млн тонн, что соответствует 21% от их общей массы. Понимание этого поможет более точно прогнозировать влияние пожаров на климат и здоровье человека, пишут ученые в статье в журнале Environmental Science & Technology.

"Проведенные нами расчеты указывают на то, что стихийные природные пожары порождают на 21% больше органических аэрозолей, чем на то указывали предыдущие попытки оценить эти выбросы. Результаты этих расчетов помогут нам более точно моделировать то, как пожары влияют на качество воздуха и оценивать связанные с ними риск для климата и здоровья", - заявила научный сотрудник Университета Циньхуа Хуан Люинь, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Экологи пришли к такому выводу при разработке компьютерной модели, которая описывает процесс формирования различных форм аэрозолей при стихийных пожарах в тундре, степях, лесах и других природных биомах. Как объясняют исследователи, существующие подходы подобного рода описывают формирование первичных аэрозолей и летучих органических молекул, тогда как вторичные аэрозоли и вещества со средней степенью летучести ими игнорируются.

Китайские экологи восполнили этот пробел, для чего всесторонне изучили то, какие газы и другие летучие вещества выделяются при воздействии огня на растительную материю из этих экосистем, а также объединили результаты своих собственных замеров с итогами опытов в других лабораториях. В общей сложности, исследователям удалось изучить процесс формирования более тысячи газов и летучих органических веществ и уточнить их роль в образовании аэрозолей.

Опираясь на результаты этих расчетов, ученые проанализировали спутниковые данные по частоте и масштабам возникновения пожаров в 1997-2023 гг. и вычислили то, как много частиц аэрозолей возникало в ходе этих возгораний. Эти расчеты показали, что в среднем стихийные пожары выбрасывают в атмосферу порядка 142 млн тонн аэрозолей, что на 25 млн тонн больше (21%), чем на то указывали предыдущие расчеты.

Такие оценки, как отмечают экологи, делают некоторые типы природных источников вторичных и промежуточных аэрозолей сравнимыми по объемам выбросов с их антропогенными аналогами, что указывает на их существенный вклад в глобальные перемены климата. Понимание этого позволит климатологам уточнить то, как стихийные пожары в африканских степях и тропических лесах, выделяющих больше всего аэрозолей, влияют на климатические колебания, подытожили экологи.