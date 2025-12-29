В РФ создали композитный наноматериал для регенерации периферических нервов

Как отмечают ученые, периферические нервы часто повреждаются в результате различных травм

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские исследователи разработали композитные каркасы из нановолокон, которые стимулируют направленный рост окончаний периферических нервов и ускоряют созревание связанных с ними шванновских клеток. Об этом сообщила пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино).

"Шванновские клетки играют особенно важную роль в процессах регенерации после повреждения нерва. Они формируют так называемые ленты Бюнгнера, служащие направляющими структурами для роста новых аксонов. Мы показали, что созданный нами материал способствует росту этих клеток и формированию аналогов лент Бюнгнера", - пояснила старший научный сотрудник ИТЭБ РАН (Пущино) Ольга Антонова, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как отмечают ученые, периферические нервы часто повреждаются в результате различных травм, дорожно-транспортных происшествий или в результате развития аутоиммунных заболеваний или различных форм токсического воздействия. Для их восстановления применяются разные методы, в том числе нейропластика и сшивание, которые далеко не всегда помогают полностью восстановить работу поврежденных нервов.

Для решения этой проблемы российские исследователи подготовили многослойные волокнистые наноматериалы при помощи технологии послойного электропрядения, после чего изучили влияние взаимного расположения слоев и диаметра волокон в этих материалах на рост шванновских клеток. Это позволило ученым подобрать оптимальную структуру двухслойного нанокомпозита, которая активнее всего способствовала регенерации нервов.

Работу этого материала, состоящего из нейлоновых нановолокон толщиной в 60 и 200 нанометров, исследователи проверили на органоидах спинного мозга, трехмерных миниатюрных подобиях этой части нервной системы, выращенных из культур клеток. Проведенные исследователями опыты показали, что созданные ими нанокомпозиты ускоряли рост окончаний нервов и способствовали созреванию связанных с ними шванновских клеток.

По словам исследователей, это позволит использовать их для регенерации протяженных дефектов периферических нервов при помощи предварительно засеянных тканеинженерных конструкций, а также для решения других задач, которые невозможно решать при помощи уже существующих подходов в нейрохирургии.