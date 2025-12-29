МГУ успешно принял управление запущенным на орбиту спутником "Скорпион"

Кубсат разработан специалистами НИИЯФ МГУ совместно с аспирантами, студентами и школьниками

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова успешно установили связь и приняли управление исследовательским кубсатом (малым спутником) "Скорпион", который накануне был запущен с космодрома Восточный. Об этом ТАСС сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Кубсат разработан специалистами Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ (НИИЯФ МГУ) совместно с аспирантами, студентами и школьниками. На орбиту его вывела ракета-носитель "Союз-2.1б". Спутник отделился от разгонного блока "Фрегат" через 2 часа 40 минут после старта с космодрома Восточный и позже вышел на связь с Центром управления полетами НИИЯФ МГУ, уточнил глава университета.

"Мы приняли управление, и сейчас идут штатные проверки всех систем. Это 21-й спутник Московского университета и самый крупный из кубсатов. Мы сделали еще один большой шаг в космос", - сказал Садовничий корреспонденту ТАСС.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала 28 декабря с Восточного с двумя спутниками "Аист-2Т" и 50 попутными аппаратами. "Скорпион" - крупнейший аппарат формата 16U, созданный в рамках проектов "Space Pi", "Созвездие-270" и научно-образовательной школы МГУ "Космос". Он представляет собой платформу для науки, образования и развития новых технологий.

"Этот запуск - подтверждение того, что Московский университет является лидером в сфере космического образования и научных исследований. <…> МГУ выступил инициатором федерального проекта "Кадры для космоса", и наша задача - сформировать новую систему подготовки специалистов, которые будут работать в космической отрасли через 5, 10, 20 лет. Мы стремимся укреплять и развивать компетенции МГУ так, чтобы они стали опорой для всего научно-образовательного сообщества России", - заключил Садовничий.

Направления работы спутника

"Скорпион" выходит на связь шесть раз в сутки во время пролетов над станциями МГУ. После завершения этапа ввода аппарата в эксплуатацию он начнет регулярно передавать ученым результаты измерений. Как пояснили ТАСС в пресс-службе университета, кубсат будет сканировать радиационную обстановку вокруг Земли, а также использоваться в изучении астрофизических явлений (вспышек света, гамма-излучения и потоков частиц).

"Третьим направлением работы спутника станут эксперименты с биологическими образцами. Они нужны для накопления данных о том, как живые системы реагируют на условия космоса. На борту "Скорпиона" размещены шесть научных приборов, все они разработаны в Московском университете", - уточнили ТАСС в вузе.