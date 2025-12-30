Водоросли помогают восстановить азотно-фосфорный баланс морской среды

Соединения азота и минеральный фосфор относятся к важнейшим биогенным элементам в морской воде

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Специалисты Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского (ИнБЮМ) и Южного научного центра РАН установили, что водоросли играют положительную роль в восстановлении азотно-фосфорного баланса Азово-Черноморского бассейна, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Нами было сформулировано новое правило, описывающее саморегуляцию морских экосистем: при любом нарушении нормального для региона баланса питательных элементов (азота и фосфора) в воде деятельность фотосинтезирующих организмов всегда направлена на восстановление этого баланса", - рассказал член авторского коллектива, ведущий научный сотрудник ИнБЮМ Сергей Алёмов, которого цитирует пресс-служба.

Соединения азота и минеральный фосфор относятся к важнейшим биогенным элементам в морской воде, и их баланс привлекает внимание ученых. Определение концентраций этих элементов в водах Азово-Черноморского бассейна велось в течение 2023-2024 годов в Стрелецкой бухте (г. Севастополь) и прибрежных районах северо-восточной части Черного и Азовского морей. Исследования проходят в рамках крупного научного проекта "Южный вектор национальной безопасности в условиях геополитических и климатических вызовов" при финансовой поддержке Минобрнауки РФ.

Актуальность этой работы в том, что в ней впервые для Азово-Черноморского бассейна комплексно изучены особенности переключения (бифуркации) факторов, ограничивающих продуктивность фитопланктона, при изменении концентрации биогенных элементов. Результаты опубликованы в научном журнале Water.