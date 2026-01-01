Полнолуние помешает наблюдению звездопада Квадрантиды в ночь на 4 января

Этот метеорный поток станет первым в 2026 году мощным звездопадом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Луна, близкая к полной фазе, будет засвечивать небо во время звездопада Квадрантиды в ночь на 4 января. Из-за этого большая часть "падающих звезд" будет не видна, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (Санкт-Петербург) Николай Железнов.

"Яркая Луна будет сильно мешать наблюдению. Большую часть метеоров мы "потеряем" из-за лунного света", - сообщил корреспонденту ТАСС Железнов, отметив, что в это время Луна будет близка к полнолунию (3 января).

Метеорный поток станет первым в наступившем году мощным звездопадом. Астрономы в ночь пика ожидают до 120 "падающих звезд" в час или 1-2 метеора в минуту.

Январский метеорный поток "выливается" из созвездия Волопаса. Область появления вспышек на небе находится под ручкой ковша Большой Медведицы.