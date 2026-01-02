Московский планетарий назвал лучшее время для наблюдения звездопада Квадрантиды

В планетарии рекомендовали наблюдать за звездопадом с полуночи и до рассвета 4 января при условии безоблачного неба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика активности в 02:00 мск 4 января. Наилучшим для наблюдений станет время с полуночи и до рассвета при условии безоблачного неба, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Метеорный дождь Квадрантиды лучше наблюдать после полуночи, так как радиант звездопада набирает достаточную высоту во второй половине ночи. Для того, чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба, именно там будет располагаться радиант Квадрантид", - уточнили астрономы, добавив, что пика активности поток достигнет в 02:00 мск 4 января.

Ожидаемая мощность первого звездопада наступившего года - до 120 метеоров в час. Это медленные и хорошо заметные "падающие звезды", среди которых может быть много болидов. Область их вылета находится в созвездии Волопаса, под ручкой ковша Большой Медведицы.

"Радиант виден всю ночь, а в средних широтах не заходит за горизонт. Однако условия наблюдения в этом году не благоприятные, так как Луна в ночь пика близка к полнолунию (3 января)", - также пояснили в планетарии.