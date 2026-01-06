Яркость кометы 24Р/Шомасса при сближении с Солнцем сохранится на прежнем уровне

Блеск останется на уровне 8-й звездной величины, что в пять раз тусклее, чем может увидеть человеческий глаз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Блеск кометы 24Р/Шомасса, которая 8 января максимально сблизится с Солнцем, сохранится на прежнем уровне 8-й звездной величины, что в пять раз тусклее, чем может увидеть человеческий глаз, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов.

4 января объект прошел на минимальном расстоянии от Земли (88,76 млн км). Во второй половине ночи он виден в любительские телескопы. В январе комета проходит по границе созвездий Волопаса и Девы, несколько ниже звезды Арктур.

"За четыре дня, прошедшие с момента сближения с Землей, блеск кометы существенно не изменится и останется на прежнем уровне 8-й звездной величины. Это в пять раз тусклее, чем может увидеть человеческий глаз, поэтому необходимо использовать любительские телескопы", - сказал Железнов корреспонденту ТАСС.

Расстояние между кометой и Солнцем в четверг сократится до 177,12 млн км. Объект абсолютно безопасен для Земли.