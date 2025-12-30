Садовничий: МГУ готовится к участию в миссиях к Луне и дальнему космосу

Ректор вуза отметил, что развитие программы продолжится, как и расширение международного сотрудничества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова будут участвовать в миссиях к Луне и дальнему космосу. Запуски МГУ исследовательских спутников, последний из которых состоялся в воскресенье, являются частью подготовки к этим задачам, сообщил ТАСС ректор вуза Виктор Садовничий.

"МГУ как ведущий университет страны успешно реализует свою космическую программу. Только вчера мы приняли управление запущенным 28 декабря нашим новым спутником "Скорпион". <…> Развитие программы продолжится, как и расширение международного сотрудничества. [Мы намерены принимать] участие в миссиях к Луне и дальнему космосу. Каждый запуск - это еще один шаг к тому, чтобы студенты, аспиранты и молодые инженеры получали уникальный опыт на реальных космических аппаратах", - сказал Садовничий корреспонденту ТАСС.

Он также уточнил, что для Московского университета "важно не просто летать в космос - важно, чтобы вся страна росла вместе с МГУ в этом направлении".

"Космическая" экосистема МГУ

Направление космоса в университете развивают факультет космических исследований МГУ, междисциплинарная научно-образовательная школа "Фундаментальные и прикладные исследования космоса", Государственный астрономический институт имени П. К. Штернберга, а также НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына.

В 2005 году, к своему 250-летию, университет запустил первый собственный малый спутник "Татьяна". К сегодняшнему дню осуществлен запуск 21 спутника МГУ. Последний кубсат под названием "Скорпион" был отправлен на орбиту 28 декабря с космодрома Восточный. Его измерения помогут российским исследователям в изучении космической радиации и астрофизических явлений. В 2010 году была введена в эксплуатацию созданная МГУ Глобальная сеть телескопов-роботов МАСТЕР, а в 2014 году - Кавказская горная обсерватория, научный коллектив которой был удостоен в 2025 году премии правительства в области науки и техники.