МГУ в рамках Недели космоса в 2026 году проведет научную конференцию

Ректор вуза Виктор Садовничий напомнил, что МГУ развивает собственную космическую программу

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов" в 2026 году войдет в число событий, которые МГУ проведет в рамках учрежденной президентом России Владимиром Путиным Недели космоса. Исследования космоса и развитие технологий для его освоения станут одними из главных тем форума, сообщил ТАСС ректор вуза Виктор Садовничий.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, опубликованному накануне, в России с 6 по 12 апреля будет ежегодно проходить Неделя космоса. Председателем организационного комитета по ее проведению назначен первый зампред правительства РФ Денис Мантуров. Путин также рекомендовал высшим должностным лицам субъектов РФ осуществлять необходимые мероприятия в рамках Недели космоса.

"Ежегодно 12 апреля, в День космонавтики, мы открываем работу международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов". В будущем году мы уделим особое внимание исследованиям космоса и технологиям, ускоряющим его освоение. Неделя космоса - это настоящий подарок не только космической отрасли, научно-образовательному сообществу, но и всем, кто интересуется инновациями и технологиями, следит за тем, как на основе достижений ученых развивается общество. Для Московского университета и других вузов Неделя космоса станет платформой инициатив и проектов, направленных на продвижение знаний", - сказал глава вуза в разговоре с ТАСС.

Он напомнил, что МГУ развивает собственную космическую программу. 29 декабря ученые вуза успешно приняли управление запущенным в воскресенье на орбиту кубсатом (малым спутником) "Скорпион" для исследований космической радиации и астрофизических явлений. Он стал 21-м спутником, запущенным МГУ и самым крупным из кубсатов.