Ковальчук: малую АЭС "Елена-АМ" могут построить на Чукотке и в Якутии

Как отметил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", это будет пилотное строительство, а "когда понадобятся северные города, технология уже будет обкатана"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января /ТАСС/. Создаваемая для Арктики АЭС малой мощности "Елена-АМ" может быть в качестве пилотной построена на Чукотке и в Якутии, сообщил в интервью ТАСС президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.

Читайте также Михаил Ковальчук: человечеству на Марс лететь пока рано

"Мы разрабатываем как раз малые атомные станции для удаленных территорий. "Елена-АМ" - компактная АЭС малой мощности (порядка 1-5 МВт) - создана специально для суровых условий Арктики. Такая станция не требует постоянного персонала: привез готовый реактор, подключил - и он десятилетиями работает, снабжая поселок электричеством и теплом, на 40 лет ресурса хватает. Полностью саморегулируемая и безопасная установка. Росатом сейчас рассматривает пилотное строительство такого типа станции на Чукотке и в Якутии, так что к моменту, когда понадобятся северные города, технология уже будет обкатана", - сказал он.