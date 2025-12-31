Астроном Маслов назвал дату проявления шлейфа кометы возрастом более 100 лет

По словам ведущего инженера обсерватории "Вега" НГУ, событие можно будет впервые запечатлеть 1 января

НОВОСИБИРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Проявление метеорной активности потока кометы 255P/Levy можно будет впервые запечатлеть 1 января 2026 года. Наблюдать астрономическое событие смогут жители Евразии, Северной Америки и Гренландии, сообщил ТАСС ведущий инженер обсерватории "Вега" Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.

"1 января 2026 года не исключены слабые проявления активности от шлейфа кометы 255P/Levy, который был выброшен ей в 1897 году. Данное событие представляет научный интерес: у астрофизиков будет возможность впервые зафиксировать активность нового потока", - рассказал ученый.

Согласно результатам расчетов, скорость выброса частиц высокая - 42,7 м/с, однако при этом плотность довольно низкая. "Если всплеск состоится, его будет видно прежде всего в азиатской части Евразии, а также на большей части севера Североамериканского континента и Гренландии. К сожалению, существенную помеху наблюдениям может составить почти полная Луна в фазе 88%", - отметил астроном.

По словам Маслова, ранее метеорная активность от этой кометы не наблюдалась, поэтому данное событие представляет научный интерес: у астрофизиков есть уникальная возможность зафиксировать активность нового потока.

Комета 255P/Levy - короткопериодическая комета (период обращения около пяти лет) семейства Юпитера. Она была открыта 2 октября 2006 года канадским астрономом-любителем Дэвидом Леви. Ожидается, что она приблизится к Солнцу 25 сентября 2027 года и пройдет на расстоянии 127 млн км от него, а вернется в 2032 году.