Эксперт Маслов рассказал, где в России раньше всего встретят Новый год

По словам инженера обсерватории "Вега" НГУ, 2026 год сначала настанет для жителей села Уэлен на Чукотке

НОВОСИБИРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Жители села Уэлен на Чукотке первыми в России по астрономическому времени встретят Новый год. Это самый восточный населенный пункт в стране, сообщил ТАСС инженер обсерватории "Вега" Новосибирского государственного университета (НГУ) Михаил Маслов.

"Если речь о самом восточном населенном пункте, то это село Уэлен в Чукотском автономном округе. Если бы наступление Нового года определялось только географической долготой населенного пункта, а не поясным временем, то в нем Новый год наступил бы раньше всего", - сказал он.

Астроном добавил, что одновременно с Чукоткой Новый год наступит и на Камчатке. "Жители Камчатского края и Чукотского автономного округа живут в часовом поясе МСК + 9 часов. <...> В этих регионах полночь 1 января настанет одномоментно для всей их территории, а в остальной России в это время еще будет 31 декабря. В Новосибирске в это время будет 19 часов вечера, а в Москве - 15 часов дня", - дополнил он.

Уэлен - самый восточный населенный пункт России и Евразии, расположенный на берегу Берингова пролива. Поселок известен как центр традиционного промысла морских млекопитающих и косторезного искусства чукчей и эскимосов. Население составляет около 700 человек, а климат характеризуется суровыми арктическими условиями.