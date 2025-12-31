В ближайшие пять лет микроРНК-препаратами начнут массово лечить рак

Такие лекарства также будут применять для борьбы с воспалительными и иммунологическими заболеваниями, сообщили в пресс-службе Сибирского государственного медицинского университета

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 31 декабря. /ТАСС/. МикроРНК-препараты начнут массово применять для лечения онкологических, воспалительных и иммунологических заболеваний в ближайшие пять лет, сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ).

Онкология - главный "фронт" применения микроРНК-препаратов. Здесь их разрабатывают для решения трех задач: подавление роста опухоли, блокирование метастазирования и преодоление устойчивости рака к классической химиотерапии.

"На основании анализа текущих разработок и данных клинических исследований можно выделить несколько ключевых направлений, которые с высокой вероятностью получат широкое применение в ближайшие пять лет. Во-первых, это онкологические заболевания. Активность исследований и инвестиций в терапевтические микроРНК для онкологии достигла максимальных значений, позиционируя эту область как приоритетную для появления первых коммерчески успешных продуктов", - сказала доктор медицинских наук, заведующая центральной научно-исследовательской лаборатории СибГМУ Елена Удут.

По ее словам, среди других перспективных направлений для лечения микроРНК-препаратами можно выделить терапию воспалительных и иммунологических заболеваний. Так, в дерматологии уже сейчас используют кремы и гели с противовоспалительным эффектом на основе микроРНК.

Доктор медицинских наук, проректор по научной работе и последипломной подготовке СибГМУ Ольга Федорова отметила наличие нескольких проблем для внедрения микроРНК-препаратов в медицину. Во-первых, проблема "адресной доставки" - как точно и безопасно доставить лекарство в клетки-мишени. Сами по себе молекулы микроРНК в крови быстро разрушаются и не могут самостоятельно проникнуть в клетки. Необходимо упаковывать их в сложные "транспортные системы". Во-вторых, непредсказуемость воздействия и побочные эффекты. МикроРНК регулирует целые сети генов, что дает большой терапевтический потенциал, но также повышает риск побочных эффектов. Создание безопасных и эффективных микроРНК-препаратов требует сложных химических модификаций и дорогих технологий, что ограничивает их широкое использование.