"Полет стерха" в Якутии позволит определить места миграционных остановок птиц

Проект направлен на изучение популяции краснокнижных стерхов

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 31 декабря. /ТАСС/. Международный проект "Полет стерха", который реализуется в Якутии и направлен на изучение популяции краснокнижных стерхов, позволит определить все места их миграционных остановок. Об этом сообщила ТАСС замдиректора дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и природных парков в республике Саргылана Михайлова.

"В Якутии стерхи во время миграции имеют возможность останавливаться на транзитных остановках чаще, чем на территории широко освоенного Китая. Тем не менее, оказалось, что птицы предпочитают остановки примерно на одних и тех же местах, где условия соответствуют требованиям этих птиц, привязанных к определенным условиям обводнения местообитаний. Ведь для мигрирующих журавлей важно не только отдохнуть, но и восполнить энергетические ресурсы подходящей кормовой базой. Особенно, когда они ведут своих детей во время их первой осенней миграции. Поэтому сейчас перед наукой, перед нами стоит задача выявить как можно больше мест традиционных миграционных остановок стерхов для того, чтобы лучше понять требования белых журавлей к транзитным местообитаниям и поддерживать их в благополучном для птиц состоянии. Надеемся, что сможем это узнать в ходе реализации нашего проекта", - сказала Михайлова.

Она отметила, что стерхи мигрируют по определенному маршруту, при этом затрагивая районы Якутии, не охваченные широким мониторингом. "У нас в этом году появились сведения, что транзитные посадки стерхов регистрировали в Хангаласском и Мегино-Кангаласском районах. Это интересные сведения", - отметила Михайлова.

В 2024 году было зарегистрировано рекордное количество восточной популяции стерха согласно данным осеннего пролета птиц - более 6,7 тыс. особей. "Мы заметили, что в этом году характер пролета некоторых водно-болотных птиц несколько отличается от типичного, но это нормально. Наблюдения в Охотском-Перевозе (село, единственное место в мире, где может пролетать почти вся популяция стерхов, которые живут в дикой природе - прим. ТАСС) ведутся с 2008 года, и фиксировались различные результаты. В 2025 году работа была проведена по мониторингу до 5 октября: удалось насчитать на пролете чуть больше 1 тыс. птиц", - уточнила собеседница агентства.

По ее словам, в этом году также был ряд ночных перелетов птиц. "Когда они летят ночью, мы их пока подсчитать не можем", - отметила она.

Также изменения отмечают и в Китае, когда к декабрю численность стерха, которая прибыла на озеро Поянг на зимовку, составила 4 тыс. особей. "Предполагается, что это связано с текущими погодно-климатическими условиями. Достаточно тепло на транзитных остановках, где стерх останавливается на пути к озеру Поянг. И птицы могут проводить там достаточно много времени, потому что кормовая база, в связи с тем, что потеплело, их удерживает", - сказала Михайлова.

О проекте

Международный проект "Полет стерха" стартовал в 2024 году, когда его на Восточном экономическом форуме презентовал глава Якутии Айсен Николаев. В 2025 году прошел первый этап создания инфраструктуры орнитологической обсерватории под открытым небом - открылись визит-центр в селе Охотский-Перевоз и кордон для базирования сотрудников природоохраны и научных работников. Поддержку проекту оказывает компания Nordgold.

Стерх (белый журавль) - третий по редкости вид среди журавлей в мире. Численность восточной популяции стерха в последние десятилетия выросла примерно до 6,9 тыс. особей, но все еще остается критически низкой для долгосрочного выживания этого вида. Эта птица занимает знаковое место в культурном наследии коренных малочисленных народов Севера, населяющих его гнездовой ареал. В Якутии стерх считается священной птицей, а также птицей счастья.