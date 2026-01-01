ИИ может начать ставить диагнозы лошадям

Также нейросети смогут вырабатывать для каждого животного схемы кормления и ухода

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Ученые собираются обучить искусственный интеллект диагностике заболеваний у лошадей. Также нейросети смогут вырабатывать для каждого животного схемы кормления и ухода, сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) коневодства им. академика В.В. Калашникова.

"Дальнейшие перспективы цифровой революции в племенном коневодстве включают активное внедрение нейронных сетей и машинного обучения для автоматизированной диагностики заболеваний, прогнозирования племенных качеств и выработки персонализированных схем кормления и ухода за животными. Перспективы использования биоинформатики и виртуального моделирования поведения и здоровья лошадей также выглядят весьма многообещающими", - говорится в сообщении.

ВНИИ коневодства уже разработал цифровой сервис автоматической оценки экстерьера лошадей, основанного на применении нейронных сетей. Экспертная система обучается на больших объемах изображений для выявления ключевых признаков экстерьерных особенностей лошадей различных пород. Тестирование системы показало значительные успехи в области автоматизации процесса оценки экстерьера, обеспечивая быструю обработку данных и минимизацию ошибок, вызванных человеческим фактором.

Среди достижений института в 2025 году также введение электронного сервиса "Личный кабинет коневладельца", интегрируемого с информационно-поисковой системой "Кони-3". Этот инструмент обеспечивает высокую скорость обработки и передачи данных, необходимых для эффективного племенного учета лошадей для систематизации генетических данных в рамках всей страны.

"Кроме того, в 2025 году введена в эксплуатацию уникальная цифровая система расчета рейтинга результативности выступления лошадей рысистых пород на ипподромах. Данный алгоритм предназначен для стандартизированной оценки работоспособности лошадей и используется для организации соревнований путем подбора равных участников в заездах. Применение подобной системы помогает устранить человеческий фактор и добиться большей точности и справедливости в результатах соревнований", - рассказали в институте.