Астрономы обнаружили "планету-изгой" размером с Сатурн в центре Млечного Пути

Открытие подтвердило, что крупные планеты могут выбрасываться из породивших их звездных систем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Международный коллектив планетологов впервые обнаружил в центральных регионах Галактики крупную "планету-изгой" размером с Сатурн, которая расположена в центральных регионах Млечного Пути и удалена от Земли на 9,9 тыс. световых лет. Ее открытие подтвердило, что крупные планеты в очень редких случаях могут выбрасываться из породивших их звездных систем, пишут исследователи в статье в научном журнале Science.

"Данный объект входит в тот диапазон масс "планет-изгоев", который в прошлом астрономы называли "Эйнштейновской пустыней" из-за предположения, что планеты с массой, существенно превышающей земную, крайне редко выбрасываются за пределы звездных систем. Наше открытие пока укладывается в эту теорию - остальные девять известных "планет-изгоев" существенно уступают в массе Нептуну", - пишут исследователи.

Данное открытие было совершено группой астрономов под руководством директора обсерватории Варшавского университета (Польша) Анджея Удальского в рамках проекта OGLE, нацеленного на поиски гравитационных микролинз, порождаемых близлежащими и невидимыми для глаза объектами. В рамках OGLE астрономы обнаружили сразу несколько крайне тусклых и холодных небесных тел, которые часто называют "планетами-изгоями".

Их точное происхождение и природа пока не ясны. Часть ученых считает их крупными планетами, которые были выброшены за пределы их звездных систем в результате серии сложных гравитационных взаимодействий, тогда как другие исследователи предполагают, что они на самом деле являются очень холодными и небольшими коричневыми карликами, "неудавшимися" звездами крайне малой массы.

Удальский и его коллеги впервые смогли однозначно подтвердить то, что фиксируемые в рамках OGLE сигналы порождаются выброшенными планетами, в ходе наблюдений за объектом KMT-2024-BLG-0792, расположенном в созвездии Стрельца на расстоянии в 9,9 тыс. световых лет от Земли. Ученые воспользовались тем, что данный объект искривлял свечение очень крупного красного гиганта в ядре Галактики, что позволило им определить расстояние и размеры "планеты-изгоя" при помощи орбитальной обсерватории GAIA.

Для этого астрономы проследили за тем, как сместилось положение и яркость звезды за несколько дней при наблюдениях с Земли и из космоса, что позволило им вычислить массу объекта - она оказалась примерно в пять раз меньше, чем у Юпитера, что делает "планету-изгой" KMT-2024-BLG-0792 аналогом Сатурна. Это однозначно говорит в пользу того, что она возникла внутри протопланетного диска и впоследствии была выброшена за пределы родительской звездной системы, подытожили астрономы.