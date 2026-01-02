В Ростове-на-Дону разработали способ восстановления зданий в зоне СВО

Технология дает возможность избежать масштабной и затратной переделки строительных конструкций и фундамента

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 января. /ТАСС/. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ, Ростов-на-Дону) разработали технологию, которая позволит сделать конструкции разрушенных или старых зданий прочнее примерно в 3,5 раза, но при этом будет относительно недорогой. Такой метод будет актуален в том числе при восстановлении зданий в зоне специальной военной операции, сообщил ТАСС руководитель исследования, доктор технических наук, заведующий кафедрой "Железобетонные и каменные конструкции" ДГТУ Дмитрий Маилян.

По словам ученого, для усиления несущих конструкций в таких строениях требуется значительно увеличивать их толщину - а это дорогие, сложные и масштабные работы.

"Технология дает возможность избежать масштабной и затратной переделки строительных конструкций и фундамента. Новый метод позволяет укрепить несущие конструкции, минуя сложный и дорогостоящий этап. <…> Мы предлагаем металлокомпозитное усиление, то есть помимо металлического укрепления еще меняется форма сечения (вместо привычных квадратных колонн их делают круглыми) и добавляется укрепление композитом. Это позволяет увеличить несущую способность здания в 3-3,5 раза", - сказал Маилян.

Он уточнил, что композиты - это ткань, которая обладает прочностью выше, чем металл. За последние годы этот материал стал доступнее, а сам процесс усиления проходит быстрее и с меньшим объемом грязных работ (например, сварки), что наносит меньше вреда экологии в городской среде.

"Наш проект уже могут применять госструктуры. Это любые работы, связанные с перепрофилированием предприятий и с устранением дефектов, связанных с самыми разными причинами, в том числе техногенными и рукотворными. Это может быть попадание снарядов и повреждения конструкций в результате взрывов. <…> Технология уже используется в новых территория России (ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области), там, где ведется активное восстановление зданий", - добавил Маилян.

О вузе

Финансирование исследования ведется за счет средств Российского научного фонда (РНФ). Грант был выделен ДГТУ по итогам конкурса.

ДГТУ - крупнейший научно-образовательный центр юга России. В нем обучаются более 45 тыс. студентов по более 100 направлениям подготовки.