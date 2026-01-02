В России повысился престиж профессии ученого

Ученые изыскания стали социально значимой сферой деятельности, заявил ректор БФУ имени Максим Демин

КАЛИНИНГРАД, 2 января. /ТАСС/. Ученые изыскания - это социально значимая и поддерживаемая государством сфера деятельности. Становиться ученым "перестало быть стыдно", заявил в беседе с ТАСС ректор Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Максим Демин, комментируя открытие в вузе уникального механизма создания умных материалов для медицины.

"Это создание таких специфических материалов, которые сами способны генерировать магнитное поле и реагировать на него при деформации. А соответственно, грубо говоря, они могут управляться этим магнитным полем, и из них можно делать "каркасы" для роста стволовых клеток путем управления микроимпульсом магнитных полей. Это проект наших аспирантов в рамках программы "Приоритет-2030", которая дает нам необходимый ресурс. Безусловно, это инструмент вовлечения ребят в исследовательскую повестку, но самое главное, это инструмент для того, чтобы в 22-25 лет ребята поверили, что наука это не только интересная и захватывающая сфера деятельности, это еще и действительно материально обеспеченная и поддерживаемая государством область. Сейчас быть ученым перестало быть стыдно, это действительно вновь социально значимая сфера деятельности и самореализации", - отметил Демин.

Российские исследователи из научно-образовательного центра "Умные материалы и биомедицинские приложения" БФУ им. И. Канта выяснили, как для 3D-печати создать материал, который одновременно генерирует электрический импульс при деформации и реагирует на магнитное поле. Это открытие важно для создания новых "умных" материалов, которые могут использоваться в сенсорах и медицинских устройствах. Из таких композитов планируется печатать специализированные "строительные каркасы" для клеток, с помощью которых можно управлять ростом и развитием стволовых клеток.

В ходе исследования был определен оптимальный рецепт, который делает материал более чувствительным к внешнему магнитному полю. Кроме того, были установлены параметры, которые упрощают процесс 3D-печати новым композитом и снижают энергозатраты. Магнитoэлектрические композиты перспективны для датчиков и "умных" носимых устройств, в том числе медицинских. Для практического использования важны одновременно и функциональные свойства, и технологичность: материал должен быть легко печатаем на обычных 3D-принтерах.

Минобрнауки РФ объявило о запуске программы "Приоритет-2030" в июне 2021 года, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Срок реализации программы - 10 лет, она проходит в два этапа: 2021-2025 и 2025-2030 годы. Вузы-участники ежегодно претендуют на базовый грант суммой не менее 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.