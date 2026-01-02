Найдены прямые доказательства того, что сахелянтропы умели ходить на двух ногах

Американские палеонтологи и антропологи обнаружили, что приматы-сахелянтропы обладали особым отростком берцовой кости, который встречается только у людей и древних прямоходящих, сообщила пресс-служба Нью-Йоркского университета

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Американские палеонтологи и антропологи обнаружили, что древние приматы-сахелянтропы обладали особым отростком берцовой кости, который встречается только у людей и древних прямоходящих приматов, но не у шимпанзе и прочих высших приматов, не обладающих такой способностью. Это в очередной раз говорит о наличии у сахелянтропов способности к прямохождению, сообщила пресс-служба Нью-Йоркского университета (NYU).

"Проведенный нами анализ известных окаменелостей сахелянтропов позволил открыть первое прямое свидетельство того, что эти древние приматы умели ходить на двух ногах. Это говорит о том, что способность к прямохождению появилась на самых ранних этапах эволюции наших предков, когда внешне они напоминали современных шимпанзе и бонобо", - заявил доцент NYU Скотт Уильямс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают Уильямс и его коллеги, сахелянтропы (Sahelanthropus tchadensis) представляют собой древних высших приматов, которые жили в центральных регионах Африки примерно 7 млн лет назад. Их останки были впервые обнаружены в 2002 году на севере Чада. Последующее изучение черепа и фрагментов костей сахелянтропа показало, что он был близким родичем общего предка людей и шимпанзе, или же одним из предков горилл.

Впоследствии мнения ученых разделились насчет того, является ли сахелянтроп близким родичем человека. Эти споры были связаны с тем, что часть антропологов усомнилась в наличии у этих древних приматов способности к прямохождению. Три года назад эти споры обострились после того, как французские и африканские антропологи заявили об обнаружении бедренной и двух локтевых костей сахелянтропов, похожих на аналогичные части скелета прямоходящих приматов.

Ископаемая история эволюции прямохождения

Для разрешения этих споров Уильямс и его коллеги всесторонне изучили данные находки, подготовили их трехмерные модели и сравнили их с устройством аналогичных костей у современных шимпанзе, бонобо, горилл, а также древних людей, австралопитеков и прочих вымерших приматов. Этот анализ раскрыл несколько уникальных особенностей анатомии, характерных только для прямоходящих гоминид и сахелянтропов.

Первая из них заключалась в наличии особого отростка на их бедренной кости, к которой крепятся сухожилия, связывающие таз и бедра у людей и прямоходящих гоминид и австралопитеков. Также ученые обнаружили, что шейка бедра сахелянтропов обладала формой, оптимальной для хождения на двух ногах, и открыли свидетельства того, что к этой кости прикреплялись мощные ягодичные мышцы, помогающие людям быстро бегать и удерживать тело в стоячем положении.

Также палеонтологи отмечают, что для сахелянтропов было характерно необычное соотношение длины локтевых и бедренных костей, не свойственное для современных обезьян и древних приматов, проводивших большую часть жизни на ветвях деревьев. Все это, по мнению Уильямса и его коллег, говорит в пользу того, что сахелянтропы были прямоходящими существами с уникальным обликом и необычной манерой передвижения.