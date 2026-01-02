На Земле началась магнитная буря

Степень возмущенности магнитного поля находится на "слабом" уровне, сообщили в Институте прикладной геофизики

Редакция сайта ТАСС

© Иван Высочинский/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Слабая магнитная буря, которую прогнозировали ученые, началась на Земле 2 января, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Читайте также Опасны ли магнитные бури для человека

В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что первая ощутимая магнитная буря в 2026 году может произойти в ночь со 2 на 3 января и достичь уровня G3. Причиной бури станет выброс облака плазмы после вспышки М7.1, которая произошла 31 декабря.