Установлено, как был разрушен самый северный деревянный храм в российской Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 3 января. /ТАСС/. Ученые нашли данные о том, как был разрушен самый северный на тот момент деревянный храм в России. Как рассказал ТАСС историк Василий Абрамовский, считалось, что церковь в Малых Кармакулах на Новой Земле сгорела при пожаре во время Великой Отечественной войны, но оказалось, что храм разобрали еще в 1934 году.

"Долгое время считалось, что этот храм после того, как при советской власти был закрыт, потом просто использовался как складское помещение. А окончательно он был утрачен, когда Малые Кармакулы в 1942 году расстреливали немцы. Но совсем недавно были опубликованы фотографии, свидетельствующие о том, как в 1934 году эту церковь разбирают. Оказывается, есть достаточно подробный процесс фотофиксации разборки здания храма. Снимки сделал метеоролог, начальник полярной станции в Малых Кармакулах Николай Александрович Стебницкий, который работал на Новой Земле в 1933-1936 годах. Таким образом, стало точно понятно, когда самая северная деревянная церковь в России была утрачена", - сказал Абрамовский.

Церковь Николая Чудотворца была построена в Малых Кармакулах в 1888 году. В это время Россия активно старалась закрепиться на Новой Земле, и создание православного храма, а затем и скита в Малых Кармакулах было стратегически важным ходом. До 1870-х годов у Новой Земли был относительно неопределенный статус, территорию использовали как норвежцы, так и русские поморы, в основном для зверобойного промысла, здесь добывали моржей, тюленей, белух, северных оленей. Постоянных поселений на архипелаге не было.

"А Российской империи необходимо было как-то зафиксировать этот архипелаг, оставить его за собой. А для этого нужно, чтобы там появилось постоянное население, - пояснил собеседник агентства. - И еще была очень важная история, связанная с проектом создания сети так называемых спасательных станций. Потому что поморы-промысловики часто бывали на Новой Земле, терпели бедствия, погибали, оставались зимовать. И как большой социальный проект на западном побережье Новой Земли в 1876 году была устроена спасательная станция, ее организовал поручик Евстафий Тягин в становище Малые Кармакулы". Вслед за этим были созданы и другие становища.

Русификация новоземельских ненцев через православие

В 1870-80-е годы на архипелаг переселили несколько десятков семей ненцев из материковой тундры, они стали первым постоянным населением Новой Земли. Ненцы переехали со стадами оленей, они получали субвенцию от государства, им обеспечивали ежегодный завоз пороха, ружей, продуктов питания, в свою очередь они должны были заготавливать определенный объем жира моржей, мяса и шкур оленей. Важной задачей была русификация и христианизация этого нового новоземельского населения.

"Эти люди, тем не менее, оставались носителями своей религиозности, языческой самоедской. Они не говорили на русском языке, и, что тоже важно, они им не владели, и не могли исполнять, скажем так, государственные функции, - сказал Абрамовский. - Понятно, что их нужно было глобально русифицировать".

Попытки обратить ненцев в православие предпринимались на материке и ранее. В 1820-е годы на тот момент архимандрит Антониево-Сийского монастыря Вениамин крестил 3 тыс. самоедов и ликвидировал какое-то количество языческих капищ. Но это крещение, по словам историка, было преимущественно формальным. А вот на Новой Земле было важно сделать ненцев не только православными по крещению, но и интеллектуально, через формирование нового христианского образа жизни и просвещение.

В 1882 году проходил первый Международный полярный год, и сотрудники спасательных станций в том числе стали вести наблюдения за погодой. В Малых Кармакулах, где позднее был основан Николаевский скит, приписанный к древнейшему на Беломорье Николаевскому Корельскому монастырю (сейчас он находится на территории завода, строящего атомные подводные лодки в Северодвинске), эти исследования выполнял иеромонах Иона Платонов. Кроме непосредственно работы священника он еще исполнял обязанности метеоролога на Новой Земле, а также преподавал в церковно-приходской школе, которая была открыта в Малых Кармакулах. "Церковь как институция и скит были частью большой государственной образовательной и просветительской программы", - уточнил Абрамовский. - И игумен Иона (Платонов), который был настоятелем Никольского скита, собственно, и являлся инструментом той большой государственной и епархиальной политики по глубокому погружению местного населения в свет христианской истины. И для этого как раз и возникла школа".

Малые Кармакулы как витрина Новой Земли

Еще при архимандрите Вениамине на ненецкий язык перевели некоторые богослужебные тексты, библейская картина мира была ненцам представлена на их языке. Но государственная система по работе с ними возникла только в конце XIX века. В 1890-е годы епископом Архангельским и Холмогорским стал Никанор Каменский, у которого был большой миссионерский опыт в Казани, где он проводил христианизацию местного татарского населения. Его учеником и был Иона.

"Он являлся очень интеллектуально развитым человеком, и, как северянин, уроженец Шенкурского уезда, он был хорошо адаптирован к жизни на Крайнем севере. До того все священники, разные просветители, они с огромным трудом переживали даже единственную зимовку, - отметил Абрамовский. - А игумен Иона, так уж получилось, практически два десятилетия провел на Новой Земле, и стал практически родным человеком для самоедов". Одним из его учеников был, например, Илья Константинович (Тыко) Вылка - известный ненецкий художник, писатель, общественный деятель, "Президент Новой Земли".

В конце XIX-начале ХХ века Малые Кармакулы фактически были столицей Новой Земли, куда приезжали губернаторы, столичные чиновники и даже члены императорской семьи. Таким образом, поселок с церковью и скитом являлся лицом процесса христианизации и русификации архипелага. Впоследствии на Новой Земле было построено еще несколько православных церквей и часовен, в том числе, как символа присутствия Российской империи. И при советской власти разрушение, а не переоборудование храма в Малых Кармакулах, по всей видимости, тоже носило и знаковый символический характер, резюмировал собеседник агентства.