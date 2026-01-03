В БФУ имени Канта создали уникальный материал для накопителей электроэнергии

Тесты показали, что материал выдерживает до 5 тыс. циклов без заметной деградации, сообщил ТАСС ректор БФУ Максим Демин

КАЛИНИНГРАД, 3 января. /ТАСС/. Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) научились синтезировать инновационный материал Arc-nC для аккумуляторов нового поколения. Он представляет собой наноуглеродный анод с высокими скоростями зарядки и разрядки, стабильной работой и повышенной долговечностью, сообщил ТАСС ректор БФУ Максим Демин.

По поручению президента Владимира Путина, Калининградская область в 2024 году стала пилотным регионом страны по развитию электромобильности. С этой целью в регионе развиваются или созданы "с нуля" несколько предприятий, крупнейшим из которых является производитель автомобилей "Автотор". В частности, завод выпускает электрокары под собственным брендом "Амберавто". Все предприятия в этой отрасли заинтересованы в максимальной локализации производства, в том числе по причине географического расположения Калининградской области, по сухопутной границе со всех сторон окруженной государствами ЕС. Разработку БФУ можно использовать для аккумуляторов электрокаров, что вносит свой вклад в решение задачи локализации.

"Для Калининградской области, в силу ее полуэксклавности, изолированности от, скажем так, прямых энергоресурсов со стороны России, сфера накопителей (аккумуляторов - прим. ТАСС) критически важна. Это вопрос безопасности Калининградской области. Существует программа, которую мы в кулуарах называем "суверенная батарейка". Есть прорывы, мы синтезируем уникальный материал в виде наноуглерода. Возможно, это тот материал, который уже ищут на протяжении десятилетий. Конечное изделие в виде батарейки с таким анодом будет позволять практически моментально заряжаться, держать емкость, отработать примерно в пять раз больше циклов, не теряя своего КПД", - сообщил собеседник агентства.

Тесты показали, что материал выдерживает до 5 тыс. циклов без заметной деградации - показатель, который открывает возможности для применения в энергетике, транспорте и мобильной электронике. В вузе создали два реактора для синтеза указанного материала мощностью около 10 г/час. По словам ректора БФУ, сейчас в университете работают над тем, чтобы в перспективе запустить экспериментальное производство материала Arc-nC мощностью около 300 тонн в год.

"И тогда мы действительно сможем говорить о новом типе анодов для пост-литиевого будущего. И о его промышленном производстве. Для нашего университета это будет огромный рывок с точки зрения обеспечения современного производства новыми материалами. Это модель интеграции БФУ в текущие и формируемые цепочки кооперации ведущих производителей и разработчиков", - отметил Демин.

Перспективы проекта

Рынок литий-ионных аккумуляторов в России имеет значительные перспективы. Как в беседе с ТАСС отмечал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, в ближайшие годы с запуском первых в стране гигафабрик в Калининграде и Москве потребление литиевой продукции существенно вырастет и в 2030 году составит порядка 6,5 тыс. тонн в пересчете на карбонат лития (LCE). Поэтому разработка БФУ, которая позволит значительно увеличить эффективность работы накопителей энергии, весьма актуальна, считают в вузе.

Первую в стране гигафабрику литий-ионных аккумуляторных батарей мощностью 4 ГВт·ч в год открыли 15 декабря 2025 года. Она располагается в Неманском районе Калининградской области. Проектная мощность позволяет обеспечить батареями до 50 тыс. электромобилей. Проект строительства реализовал топливный дивизион Росатома (бизнес-направление "Накопители энергии"). Гигафабрика является предприятием полного цикла - от производства литий-ионных ячеек до готовых аккумуляторов. Со стороны Росатома проект по реализации систем накопления энергии ведет отраслевой интегратор - компания ООО "Рэнера".