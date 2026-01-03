Умная система для предсказания деформации печатных плат внедрена на производстве

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Основанная на искусственном интеллекте система прогнозирования деформации многослойных печатных плат успешно внедрена на трех ключевых предприятиях отечественной электроники различного назначения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ).

"Ключевая проблема производства заключается в склонности композитных материалов, из которых состоят слои, к деформации. Это, в свою очередь, вызывает смещение проводников и отверстий, приводя к дефектам и браку. В отличие от традиционных методов, которые либо ограничиваются контролем качества уже готовых плат, либо предсказывают деформацию, опираясь только на теоретические расчеты и математические формулы, разработка МАИ опирается на реальные экспериментальные данные. Такой подход обеспечивает более точное прогнозирование и эффективную компенсацию деформаций", - заявил старший преподаватель и инженер кафедры "Цифровые технологии и информационные системы" МАИ Максим Коробков, чьи слова приводятся в сообщении.

Разработка внедрена в Научно-исследовательском центре электронной вычислительной техники, АО "Авиационная электроника и коммуникационные системы" и Красногорском заводе им. С. А. Зверева. Как отмечают разработчики, разработка полезна в научном приборостроении и радиоэлектронике, производстве авиационной и космической техники, промышленного и телекоммуникационного оборудования и многих других сферах. Суть в том, чтобы еще до начала производства предсказать, как поведут себя материалы печатной платы и заранее скорректировать процесс.

"Практическая польза проекта выражается в нескольких ключевых аспектах. Существенно увеличивается процент выхода годных печатных плат, сокращаются сроки отработки конструкций новых изделий, повышается конкурентоспособность отечественной электроники на мировом рынке за счет улучшения качества и снижения себестоимости производства", - отметили в МАИ.

Несмотря на то, что результаты проекта уже внедрены на предприятиях, проект будет дорабатываться. В ближайших планах команды разработчиков - проведение дополнительных экспериментальных исследований для расширения возможностей модели и интеграция всех разработанных компонентов в единую систему оценки и компенсации деформации.