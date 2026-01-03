Ковальчук: Россия является лидером в передовой ядерной энергетике

В РФ работает БН-800 - единственный действующий в мире крупный энергоблок на быстрых нейтронах с замкнутым топливным циклом, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт"

МОСКВА, 3 января /ТАСС/. Россия является мировым лидером в самой передовой ядерной энергетике, которая предполагает развитие реакторов IV поколения. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.

"Россия здесь впереди планеты всей. В России работает БН-800 - единственный действующий в мире крупный энергоблок на быстрых нейтронах с замкнутым топливным циклом. Ни США, ни Европа до такого не дошли - они, откровенно говоря, забросили эту тему, не решив технических проблем. А мы решали последовательно с 1950-х годов и в итоге доказали, что технология работает. Не без трудностей, конечно, но работает. Более того, сейчас мы строим в Сибири, в Северске, уникальный энергокомплекс: там будет быстрый реактор нового поколения БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем и рядом - модуль переработки топлива. Это позволит отрабатывать полностью замкнутый цикл в масштабах отдельного энергорайона. Этот проект - часть национального проекта "Новые атомные технологии", направленного на технологическое лидерство России и переход как раз к двухкомпонентной ядерной энергетике. Курчатовский институт выступает в нем головной научной организацией", - сказал он.