Астроном Язев: полнолуние 3 января не станет "суперлунием"

Профессор Иркутского государственного университета при этом отметил, что в этот день можно наблюдать максимальное сближение Земли с Солнцем

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Первая полная Луна года, наблюдаемая 3 января, не является "суперлунием". При этом именно 3 января можно наблюдать максимальное сближение Земли с Солнцем, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

3 января наблюдается первое полнолуние 2026 года. В некоторых медиаресурсах его называют "суперлунием" якобы из-за совпадения полной фазы с прохождением Луной ближайшей к Земле точки - перигея. Ученый отметил, что следующее "суперлуние" будет наблюдаться 24 декабря 2026 года, когда между перигеем и полнолунием пройдет минимальное количество времени - 7 часов 1 минута.

"Полнолуние 3 января не является "суперлунием", так как эти события отделяет друг от друга довольно большой промежуток времени - более 36 часов (1,5 суток). <…> Так что сегодня полная Луна будет, скорее, обычной. Зато интереснее другое. Вечером 3 января Земля подошла ближе всего к Солнцу, к точке перигелия своей орбиты, - почти на 2,5 миллиона километров ближе, чем в среднем", - сказал астроном в разговоре с ТАСС.

Ученый также напомнил, что понятий "Волчья", "Бобровая" и "Клубничная" Луна в науке не существует. "Их применяют в СМИ, но к астрономии это не имеет никакого отношения", - уточнил он.