Астроном Кошман: полнолуние 3 января будет обычным, а не "Волчьей суперлуной"

Пуководитель отдела методического сопровождения Московского планетария отметила, что Луна достигла перигея еще 2 января в 00:45 мск, а полнолуние наступило 3 января в 13:04 мск

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Первая полная Луна года не является "суперлунием", а стремление авторов подобных публикаций называть ее "Волчьей" вводит аудиторию в заблуждение. Об этом сказала ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

3 января наблюдается первое полнолуние 2026 года. В некоторых медиаресурсах его называют "суперлунием" якобы из-за совпадения полной фазы с прохождением Луной ближайшей к Земле точки - перигея.

"Полнолуние 3 января - это не "суперлуна", так как их разделяют 36 часов 19 минут. Для сравнения: 24 декабря 2026 года, когда мы действительно будем наблюдать следующее "суперлуние", разница между перигеем и полнолунием составит 7 часов 1 минуту. Так что сегодня полная Луна будет самой обычной", - сказала астроном корреспонденту ТАСС.

Луна достигла перигея еще 2 января в 00:45 мск, а полнолуние наступило 3 января в 13:04 мск, пояснила ученый. Она также указала на то, что "Волчьих", "Бобровых" и "Клубничных" Лун не существует, поэтому использование подобных терминов, особенно в СМИ, некорректно.

"Когда-то такие названия дали полнолуниям коренные американцы, календарь с полнолуниями года был опубликован в "Фермерском альманахе". Однако активное использование подобных терминов в СМИ порождает путаницу: читатели начинают ассоциировать эти названия с цветом спутника Земли и ждут, что он во время таких полнолуний изменится. На мой взгляд, здесь нужно придерживаться научной терминологии и не вводить людей в заблуждение", - заключил она.

Когда Луна действительно меняет цвет?

Цвет Луны меняется лишь в одном случае - во время полных лунных затмений, напомнила Кошман в разговоре с ТАСС. Луна погружается в тень Земли, из-за чего цвет видимого диска может становиться красноватым или коричневым.

Как пояснил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев, оттенок спутника нашей планеты также может измениться, если смотреть на него сквозь дымку, туман, пыль или любой другой фильтр. "Но сама Луна при этом свой цвет не меняет", - заключил он.

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, во время полнолуния спутник Земли сегодня будет наблюдаться в соединении с Юпитером и двумя звездами-близнецами - Поллуксом и Кастором. Луна появится на небе сразу после наступления ночи и уже к 00:00 мск будет видна на всей территории страны на высоте 50-60 градусов над горизонтом. Кроме того, в эту ночь ожидается звездопад: Земля сейчас находится в зоне действия метеорного потока Квадрантиды - одного из самых мощных в году.