Лихачев: Росатом и Курчатовский центр развивают технологии "послезавтрашнего дня"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" и Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Курчатовский институт" разработали ряд новых программ, посвященных ядерной медицине и термоядерным технологиям, которые являются "послезавтрашним днем" в атомной энергетике. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы отладили наше сотрудничество с целым рядом традиционных партнеров. В первую очередь, с Курчатовским институтом. Разработан целый ряд новых программ. Особенно я подчеркну программы в ядерной медицине и термояде. Это уже не завтрашний, а послезавтрашний день в атомной энергетике", - сказал Лихачев, говоря об итогах 2025 года.