Сблизившаяся с Землей комета 24Р/Шомасса будет видна в любительский телескоп

Объект абсолютно безопасен для жителей Земли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Комета 24Р/Шомасса (24P/Schaumasse), проходящая сегодня на минимальном расстоянии от Земли, будет видна в любительский телескоп, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов.

Объект 4 января окажется на расстоянии примерно 88,76 млн км от нашей планеты. Для жителей Земли он абсолютно безопасен.

"Комета 4 января подойдет на минимальное расстояние к Земле. Она будет 8-й звездной величины - в пять раз тусклее, чем может увидеть человеческий глаз. Объект виден в любительский телескоп", - сообщил ученый корреспонденту ТАСС.

Астроном посоветовал уехать за город и наблюдать за кометой вдали от городской засветки. Лучшее время наблюдения - вторая часть ночи. 8 января комета пройдет ближайшую к Солнцу точку своей орбиты.