Эксперт Текутьева: на развитие проектов биоэкономики в РФ нужно до 10 лет

Стратегически биотехнологии являются тем самым прорывом, который в мире уже показывает результаты, сообщила директор Передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета

ВЛАДИВОСТОК, 4 января. /ТАСС/. Период активного становления и развития биоэкономики в России займет от 7 до 10 лет. Об этом в беседе с ТАСС заявила директор Передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Людмила Текутьева.

"На развитие биоэкономики нужно от 7 до 10 лет. Обычные проекты можно реализовать гораздо быстрее, но все, что связано с биотехнологиями, имеет достаточно длительный цикл. Это вопрос не столько сроков, сколько стратегии. Стратегически биотехнологии сегодня являются тем самым прорывом, который в мире уже показывает свои результаты", - сказала Текутьева.

Она подчеркнула, что в России существуют не только научные организации и университеты, разрабатывающие технологии и готовящие кадры, но и формирующийся новый тип развития промышленности. "Есть уже промышленные предприятия, кластеры предприятий, которые спроектированы или планируется спроектировать в биоэкономической стратегии, кто-то уже начал реализацию таких проектов биоэкономических кластеров, которые создадут новый тип промышленности", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, все существующие предприятия задумываются о следующем шаге своего развития - смене технологических платформ и создании новых продуктов: "Это включает в себя конкуренцию в мировом масштабе, а также возможность сделать импортозамещение высокотехнологичных продуктов", - сказала Текутьева.

Она отметила, что развитие этого направления экономики позволит решить задачи для различных сфер применения в импортозамещении высокотехнологичной продукции, такой как белки, витамины, ферменты, вакцины, лекарственные препараты и биологические средства защиты растений и животных.