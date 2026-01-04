В России приспособили наноалмазы для обращения с радиоактивными отходами

Речь идет о наноалмазах детонационного синтеза

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Специалисты Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского (ГЕОХИ РАН) впервые предложили использовать синтетические наноалмазы в процессе обращения с радиоактивными отходами, их отверждения и захоронения, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Речь идет о наноалмазах детонационного синтеза - эти частицы размером в несколько нанометров получают путем взрыва углеродосодержащих взрывчатых веществ в специальных камерах. Это относительно недорогой материал и он, как выяснилось, существенно повышает качество того вещества, с которым смешивают радиоактивные отходы для их безопасного захоронения.

"Перспективным материалом для отверждения радиоактивных отходов является минералоподобный магний-калий-фосфатный (МКФ) компаунд, как ранее было продемонстрировано в лаборатории радиохимии ГЕОХИ РАН. Авторы предложили вводить наноалмазы в МКФ компаунд для повышения его устойчивости. Известно, что наноалмазы являются эффективными сорбентами для радионуклидов радиоактивных отходов, обладают развитой поверхностью, устойчивостью к радиации и высоким температурам", - отметили в пресс-службе.

Добавление наноалмазов позволило снизить пористость МКФ компаунда и повысить его механическую прочность, теплопроводность и устойчивость к выщелачиванию радионуклидов. Ученые установили, что оптимальный результат достигается при добавлении в компаунд одного массового процента наноалмазов, а также 20 массовых процентов порошка волластонита - природного игольчатого силиката кальция, который используется для повышения прочности компаунда.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Composites Science.