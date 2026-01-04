Найдены данные о первых попытках вырастить пресноводный жемчуг на Русском Севере

Их предпринял в 1920-30 годах архангельский краевед, сотрудник Института промышленных изысканий Иван Гуттуев

АРХАНГЕЛЬСК, 4 января. /ТАСС/. Ученые обнаружили данные о первых экспериментах по искусственному выращиванию пресноводного жемчуга на Русском Севере, рассказал ТАСС сотрудник Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. Н. П. Лаверова УрО РАН (ФИЦКИА) Вадим Рыкусов. Их предпринял в 1920-30 годах архангельский краевед, сотрудник Института промышленных изысканий Иван Гуттуев.

"Они хотели выращивать жемчуг в природных условиях, искусственно подсаживая частички кварца, песчинки. На территории нынешней Архангельской области в восточной части ареала жемчужницы во второй половине 1920-х годов прошли исследования, и заявлялось о том, что запасы жемчужницы несколько истощены. И вот Иван Васильевич Гуттуев, он называл себя краеведом, предложил провести такой эксперимент", - сказал Рыкусов.

Как выяснил исследователь, Гуттуев родился в 1898 году в Онеге, его отец занимался добычей пресноводного жемчуга, с этим было связано благосостояние семьи. Гуттуев унаследовал опыт добычи жемчуга, в том числе и бережного обращения с моллюсками: как доставать жемчуг, и как обращаться с раковиной, если жемчужины в ней нет.

Советский Союз был заинтересован в получении собственного сырья и в продолжении промысла, жемчуг и перламутр планировалось использовать для производства пуговиц, в ювелирной отрасли, а также отправлять на экспорт. Поэтому в середине 1920-х гг. Архангельский институт промышленных изысканий начал организовать экспедиции по оценке запасов северных рек. Краеведы обследовали реку Солзу и главным образом ее приток Казанку, где много лет велся промысел.

Как вырастить жемчуг

Казанка - чистая порожистая речка с благоприятными условиями для жемчужниц. Она протекает в труднодоступной местности, но, тем не менее, участники экспедиций на протяжении маршрута встречали большое количество пустых раковин, которые остались от промысловиков. Исследователи, не являвшиеся профессиональными учеными, провели подсчеты в Казанке и пришли к выводу, что популяция жемчужниц находится не в очень хорошем состоянии. "Гуттуев предложил методику подсаживания. В первой экспедиции с его участием в 1929 году частички кварца были подсажены не менее 200 раковинам, во второй экспедиции уже 8,3 тысячам, тогда участников экспедиции было уже пятеро", - пояснил собеседник агентства.

Причем, судя по обнаруженным данным, эксперимент они ставили не только на европейских жемчужницах (Margaritifera margaritifera), но и на других двустворках, например на утиной беззубке (Anodonta antina). Но эти пресноводные моллюски сильно отличаются. Европейская жемчужница относится к видам-долгожителям, средняя продолжительность ее жизни около 90-100 лет, за это время она успевает накопить перламутр и "вырастить" жемчужину. Утиная беззубка живет значительно меньше и сформировать жемчуг не может.

В третьей экспедиции в 1931 году работа с моллюсками продолжилась, но Гуттуев в ходе нее заболел и в конце декабря 1931 года умер. Результаты эксперимента стали оценивать в 1936 году. Экспедицию организовал ленинградский ученый Владимир Жадин, обеспечивающий научное сопровождение перламутрово-жемчужного проекта в СССР. В состав ревизионной комиссии вошли представители Всесоюзного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства, Московской пуговичной фабрики, а также Архангельского общества краеведения. Они должны были еще и проверить экономическую эффективность добычи жемчуга. "И в протоколе от 5 сентября 1936 года сказано так: искусственная подсадка песчинок под мантию положительных результатов не дала. Но все же обволакивание песчинок перламутром наблюдается", - процитировал Рыкусов.

Комиссия сделала вывод, что искусственную подсадку жемчуга производить можно, но требуется другая методика. О продолжении экспериментов в реках Северного края, в состав которого входили территории Архангельской области, данных нет.

В Архангельске на базе ФИЦКИА работает одна из самых продуктивных научных школ по малакологии, исследователи специализируются на изучении пресноводных моллюсков. История промыслов пресноводного жемчуга помогает реконструировать исторический ареал пресноводной жемчужницы и проследить динамику его изменения. Река Казанка является одним из 13 водоемов на территории Архангельской области, где пресноводная жемчужница сохранилась.