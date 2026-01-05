В РФ создали технологию сварки разнородных видов стали, применяемых в энергетике

Разработка принадлежит ученым Южно-Уральского государственного университета

ЧЕЛЯБИНСК, 5 января. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали технологию сварки разнородных сталей. В отличие от традиционной сварки, новая разработка позволяет производить изделия для энергетической отрасли, которые выдерживают высокие температуры и при этом отличаются долговечностью, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Мы не просто улучшаем технологию сварки, мы предложили новое решение на уровне материалов, которое продлевает срок службы оборудования, повышает его надежность и безопасность. Созданный в ЮУрГУ метод сварки разнородных сталей способствует прорыву в энергетике. С его помощью можно сварить жаропрочную мартенситную сталь с одной стороны и коррозионно-стойкую аутенситную с другой стороны", - сказали в пресс-службе.

По словам ученых, новая разработка является фундаментальным шагом на пути к увеличению срока службы и безопасности критических компонентов энергоблоков, таких как котлы и паропроводы. "Регулируя состав металла сварного шва с помощью высокоэнтропийного сплава, теперь мы можем целенаправленно формировать свойства. Это исследование открывает путь к созданию более надежных и эффективных энергетических систем", - пояснил руководитель проекта, старший научный сотрудник кафедры "Оборудование и технология сварочного производства" ЮУрГУ Тушар Сонар.

Ученые пояснили, что новая технология основывается на применении эвтектического высокоэнтропийного сплава в качестве промежуточного слоя в процессе роботизированной дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде защитного газа с активированным флюсом (A-GTAW).

Научная работа выполнялась при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ) и Челябинской области в рамках конкурса проектов "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами" в 2024 и 2025 годах и была реализована в рамках программы "Приоритет-2030".