В РФ в течение трех лет создадут экспресс-тест для выявления рака

Система основана на ферментах морских микроорганизмов, сообщила директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева

ВЛАДИВОСТОК, 5 января. /ТАСС/. Уникальная тест-система для быстрого определения онкологических заболеваний, основанная на ферментах морских микроорганизмов, может быть запущена в производство в течение трех лет. Об этом ТАСС сообщила директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева.

"Лаборатории Передовой инженерной школы (ПИШ) работают над созданием ферментной тест-системы для экспресс-определения раковых заболеваний. Совместно с ТИБОХ ДВО РАН были найдены уникальные морские микроорганизмы, бактерии, из природных источников, способные продуцировать сильные ферменты щелочной фосфатазы. Эти ферменты применимы в тест-системах для быстрой диагностики рака. Сейчас идут доклинические испытания, которые планируется завершить в течение двух лет" - рассказала она.

По ее словам, ученые уже разработали технологию синтеза данных ферментов в биореакторах. "На базе этих исследований создается полный производственный цикл: выращивание микроорганизмов, очистка и выделение ферментов. В настоящее время работа перешла к этапу создания самой тест-системы", - сказала Текутьева.

Собеседница агентства отметила, что поскольку изделие является медицинским, оно проходит необходимые этапы проверки. "Сейчас идут доклинические испытания, которые планируется завершить в течение двух лет. В перспективе еще через год будут проведены клинические испытания, после чего технология будет готова к выходу на производство. Ее предложат изготовителям экспресс-тестов для внедрения", - рассказала Текутьева.