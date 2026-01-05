Найдено подтверждение теории "минерального голодания" при вымирании мамонтов

Ученые проанализировали 29 образцов дентина шерстистых мамонтов и обнаружили самую высокую концентрацию изотопа азота

ТОМСК, 5 января. /ТАСС/. Результаты исследования зубов шерстистых мамонтов подтвердили теорию, что мамонты вымерли от минерального голодания. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.

"В зубах сибирских мамонтов нашли рекордное содержание азота. Этот факт косвенно подтверждает сделанный ранее вывод, что причиной вымирания мамонтов было минеральное голодание", - сказано в сообщении.

Ученые проанализировали 29 образцов дентина (твердая часть зуба под эмалью) шерстистых мамонтов и обнаружили самую высокую концентрацию изотопа азота, зарегистрированную когда-либо в останках мамонтов всего Северного полушария. Максимальные значения выявили на уникальном местонахождении - минеральном оазисе Волчья Грива. Это участок с богатой минералами почвой, который привлекал крупных травоядных животных. Мамонты приходили на такие места, чтобы восполнить дефицит минералов. Этот вывод поддерживает гипотезу, что причина вымирания мамонтов - недостаток важных химических элементов в их пище.

"Крупные растительноядные животные стали страдать "минеральным голоданием", в их диете был явный химический дисбаланс. Изученные остатки мамонтов указывают на то, что многие из них были больны. Проводимые нами исследования позволяют делать выводы и об экологии современных млекопитающих, выявлять признаки и причины заболеваний. Мы можем на основании комплексных детальных исследований прогнозировать изменения окружающей среды в ближайшем и отдаленном будущем и предположить, какие болезни могут повлечь эти перемены, чтобы человечество уже было к ним готово", - сказал профессор кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ Сергей Лещинский.

Ученые ТГУ работали с останками животных из трех местонахождений позднего плейстоцена (промежуток перед началом ледникового периода) на юго-востоке Западно-Сибирской равнины: Красноярская курья (Томская область), Шестаково (Кемеровская область) и Волчья Грива (Новосибирская область), где проводили раскопки с 1991 по 2021 годы. В исследовании участвовали ученые из России, Эстонии и Финляндии. Статья опубликована в журнале Quaternary Science Reviews.