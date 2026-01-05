Найден способ превратить отходы шахт в противогололедный материал

Метод поможет сделать зимние улицы безопасными для людей и безвредными для природы

ПЕРМЬ, 5 января. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) нашли применение отходам очищенных шахтных вод, создав из них противогололедный материал. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе вуза.

"Ученые ПНИПУ предложили способ, как превратить токсичные отходы шахт, которые десятилетиями отравляют окружающую среду, в антигололедный материал. Инновационная технология не только борется со скользкими дорогами, но и предлагает способ безопасной утилизации опасных шламов. Это поможет сделать зимние улицы безопасными для людей и безвредными для природы", - рассказали в университете.

Как пояснили в ПНИПУ, ученые вуза первыми в России предложили использовать в борьбе с обледенением дорог отходы очистки шахтных вод. Сейчас этот осадок, содержащий гипс и гидроксиды металлов, складируют на полигонах, где он занимает место и потенциально может снова загрязнить окружающую среду. Исследователи ПНИПУ взяли именно этот осадок - уже нейтрализованную смесь гипса и гидроксидов металлов - в качестве основы для создания противогололедного материала. Его смешали с обычным песком в определенной пропорции, которую можно менять в зависимости от степени гололеда. Полученную массу высушили при температуре около 180 градусов. Под этим жаром структура гипса в осадке меняется, он превращается в другое, очень активное вещество. В результате получился сухой порошок - основа будущего реагента.

По словам ученых, когда этот реагент высыпают на обледеневшую дорогу с помощью машины, которая одновременно подает теплый влажный воздух, оболочка из активированного гипса впитывает влагу и вступает с ней в реакцию, снова превращаясь в обычный гипс. Происходит это быстро, поэтому соединение буквально "врастает" в лед, создавая на нем прочное шероховатое покрытие. Под дождем и снегом токсичные соединения могут вымываться, отравляя почву и грунтовые воды. Но термическая обработка надежно "запечатывает" соединения металлов, и они больше не могут свободно мигрировать в окружающую среду.

"Именно поэтому на дороге материал становится безопасным. Когда он "схватывается" на льду, происходит окончательное превращение. Опасные компоненты оказываются намертво впаяны в твердое, монолитное покрытие. Оно не пылит, не вымывается талыми водами и физически предотвращает скольжение. Кроме того, сам материал имеет IV класс опасности (малоопасный), что подтверждает его безвредность для природы, в отличие от агрессивных реагентов", - рассказала заведующая кафедрой "Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение" ПНИПУ, доктор технических наук Ольга Ручкинова.

Как отмечают в ПНИПУ, разработка предлагает решение сразу двух серьезных проблем: обледенения на дорогах и токсичного влияния отходов промышленности. Полученный материал не агрессивен к окружающей среде, обеспечивает долговременное сцепление и экономически выгоден, поскольку в нем используется практически бесплатное сырье. На разработку уже получен патент.