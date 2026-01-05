В Чувашии создали новый метод удаления кисты щитовидной железы

Способ позволяет делать операции не только безопаснее, но и точнее, сохраняя важные анатомические структуры пациента

Редакция сайта ТАСС

© Антон Вергун/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Специалисты Чувашского государственного университета (ЧГУ) имени И.Н. Ульянова разработали и запатентовали новый способ безопасного удаления кисты щитовидной железы, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Новое изобретение - это усовершенствованный способ хирургического лечения доброкачественных кист щитовидной железы, при котором значительно снижается риск повреждения голосовых нервов и паращитовидных желез (отвечающих за уровень кальция в крови). Эти осложнения одни из самых частых при операциях на щитовидке и могут привести к осиплости голоса или нарушениям обмена кальция", - отметили в пресс-службе.

Метод включает несколько ключевых шагов. Перед операцией из кисты отсасывают жидкость, чтобы уменьшить ее размер. Паращитовидные железы аккуратно выделяют и сохраняют вместе с их кровоснабжением. Долю щитовидной железы отводят в сторону без натяжения, чтобы не повредить нервы.

Для дополнительной защиты голосового нерва применяется интраоперационный нейромониторинг (специальное оборудование, которое "следит" за работой нерва в реальном времени). Операция проводится с использованием увеличительной оптики и микрохирургических инструментов. Жидкость из кисты сразу отправляют на цитологическое исследование, чтобы убедиться в ее доброкачественности.

Такой подход позволяет делать операции не только безопаснее, но и точнее, сохраняя важные анатомические структуры пациента. Авторы метода - доценты кафедры хирургических болезней медицинского Факультета ЧГУ Владимир Осипов и Гузель Айзетуллова.