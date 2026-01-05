У берегов Гонконга обнаружили два новых вида мягких кораллов

Они обитают на глубине 15-20 м, сообщает газета South China Morning Post

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 5 января. /ТАСС/. Группа исследователей из Hong Kong Baptist University под руководством профессора Цю Цзяньвэня обнаружила два ранее неизвестных мягких коралла. Как сообщает газета South China Morning Post, новые виды были идентифицированы в водах у островка Сунган.

Один из этих кораллов, Paraminabea inflata, стал третьим подобным кораллом, обнаруженным в Гонконге. "В мире существует всего 11 видов кораллов рода Paraminabea, и три из них обнаружены в Гонконге", - сказал газете Цю Цзяньвэнь.

Другой вид, Parasphaerasclera dimorpha, пока был найден только в водах Гонконга и стал первым подобным видом, зарегистрированным у берегов Китая. Исследователи определили новые виды, используя метод, который сочетает анализ внешнего вида коралла и генетический анализ. Эти кораллы обитают на глубине 15-20 м.

Как отметили специалисты Hong Kong Baptist University, кораллы обычно делятся на твердые и мягкие, причем первые образуют коралловые рифы и очень чувствительны к окружающей среде. В отличие от них, мягкие кораллы не образуют рифов и часто встречаются в средах обитания, непригодных для твердых кораллов.