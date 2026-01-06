В РФ создали устройство для оценки качества рентгеновских микротомографов

Это первое российское устройство, позволяющее проводить подобный анализ

ТОМСК, 6 января. /ТАСС/. Томские ученые разработали отечественный чип для тестирования качества и точности рентгеновских микротомографов, устройство может использоваться как для проверки качества научного оборудования, так и для испытания новых алгоритмов сканирования. Чип уже позволил подтвердить и внести в госреестр средств измерений микротомограф Томского политехнического университета, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые ТПУ разработали чип для тестирования качества рентгеновского микротомографа. Это первое российское устройство, позволяющее проводить подобный анализ. Чип размером с рисовое зерно позволяет точно измерить, насколько детально томограф "видит" структуры внутри образцов", - сказано в сообщении.

Чип сделан из кристаллического кремния, это твердый и стабильный материал, не подверженный коррозии. Размер чипа - 2,98 2,98 мм, толщина - 0,6 мм - это сопоставимо с размером рисового зерна. Устройство позволяет измерять разрешение томографа от 15 мкм до 1 мкм. С его помощью можно проверить разрешение изображения томограммы, точность масштаба изображения.

По словам проректора по науке и стратегическим проектам ТПУ Алексея Гоголева, в системе государственных мер России не были зарегистрированы мера или тестовый объект, который позволил бы томографу отобразить структуры до 1 мкм. Поэтому промышленные микротомографы не могли выступать в качестве средств измерения с разрешающей способностью до 1 мкм. Разработка ученых ТПУ решает эту проблему. Аналогов чипу в России нет, аналогичные устройства делают только в Германии и Японии.

Чип выступает в качестве тестового образца, на него нанесены структуры, верифицированные с точностью до 100 нм (в 1 тыс. раз меньше толщины человеческого волоса). Сканируя чип в микротомографе, можно увидеть, какие детали и какого размера он способен разглядеть, и определить точную разрешающую способность прибора. При этом, чипы можно использовать не только для проверки томографов, но и для тестирования новых алгоритмов реконструкции и протоколов сканирования.

"Для работы чип помещается на предметном столике томографа, как обычный объект исследования, проводится сканирование и далее полученное изображение сравнивается с известными значениями. Чем лучше изображение чипа - тем лучше томограф. При этом сами томографы для работы с нашим устройством модернизировать не надо, чип универсален и работает с любым томографическим оборудованием. В частности, микротомограф ТПУ с разрешением в 5 мкм был подтвержден разработанным чипом и был внесен в Государственный реестр средств измерений", - отметил Гоголев.