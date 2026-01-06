Интенсивность лесных пожаров в Центральной Сибири достигла пика за 10 тыс. лет

К таким выводам ученые пришли, проведя исследование древнего болота Сосновка в предгорье Восточного Саяна в Ирбейском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 6 января. /ТАСС/. Интенсивность природных пожаров на территории Центральной Сибири (территории современного Красноярского края и Хакасии) в последние 400 лет достигла пика за 10 тыс. лет. К таким выводам пришли ученые, изучившие торфяные отложения в предгорье Восточного Саяна, сообщила ТАСС доцент кафедры экологии и природопользования Сибирского федерального университета, участник исследования Анна Гренадерова.

"В последние 400 лет самая высокая пожарная активность, отмеченные за более ранний период максимумы превышены в несколько раз. В период с 3,7 тыс. до 4,2 тыс. лет назад был интервал продолжительных пожаров, их было много, но современных пиков они не превышали", - сообщила Гренадерова.

К таким выводам ученые пришли, проведя уникальное исследование древнего болота Сосновка в предгорье Восточного Саяна в Ирбейском районе Красноярского края. Чтобы провести такое исследование, ученые с помощью специального оборудования извлекли четырехметровые отложения торфа, возраст которого составляет порядка 10 тыс. лет.

Проведя комплексное изучение угольных, растительных, древесных включений, а также сохранившихся останков моллюсков, ученые смогли провести реконструкцию климатических изменений в этом макрорегионе.