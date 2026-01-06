В Волгограде разработают новые методы для выявления опасных астероидов

Технические улучшения позволят изучать сразу миллионы небесных тел с земной орбиты

ВОЛГОГРАД, 6 января. /ТАСС/. Ученые Волгоградского государственного университета разработают новый метод получения трехмерного изображения астероидов, который позволит определить размер и геометрию небесного тела, а также внесут предложения по созданию оборудования, позволяющего определять опасные для Земли объекты. Об этом ТАСС сообщил профессор кафедры теоретической физики и волновых процессов, доктор физико-математических наук Илья Коваленко.

"Разрабатываемые нами методы должны обеспечить оценивание размеров и деталей рельефа космических объектов на максимально больших расстояниях при использовании сверхразрешающих сигналов, чтобы защитить планету от опасных астероидов за счет более раннего выявления на больших расстояниях от Земли их размеров, - сказал Коваленко. - Решить данную задачу предлагается путем построения трехмерного изображения астероида с помощью компьютерного моделирования".

Строить трехмерные изображения предполагается путем использования импульсного сигнала с пространственной длительностью в доли метра. Это позволит на порядок повысить разрешение изображения астероида.

"Пока такой короткоимпульсный сигнал перемещается, огибая поверхность астероида, он по-разному отражается от разных деталей рельефа, что потенциально позволяет построить изображение небесного тела вдоль луча зрения", - пояснил ученый.

По словам Коваленко, благодаря такому подходу, совмещенному с традиционной технологией построения изображения в картинной плоскости, можно будет получить трехмерное изображение небесного тела и определить его геометрические характеристики. В мире в настоящее время нет аналогов подобного метода получения изображения космических тел. В рамках исследования, поддержанного Российским научным фондом, ученые также изучают, насколько далеко можно раздвинуть горизонты радиолокационной астрономии при современных возможностях техники для увеличения дальности зондирования астероидов.

Технические улучшения, как прогнозируют ученые, позволят, не сходя с земной орбиты, изучать сразу миллионы астероидов, что гораздо дешевле чем запускать многочисленные зонды к каждому астероиду в отдельности. Точное определение строения и размеров астероидов, пересекающих орбиту Земли, позволит определять степень их опасности для планеты.