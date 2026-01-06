Найдена взаимосвязь между лесными пожарами и сокращением популяций комаров

Ученый из Тольятти Алексей Швецов провел исследование прямого воздействия огня на численность насекомых в северных экосистемах

САМАРА, 6 января. /ТАСС/. Ученый из Тольяттинского государственного университета (ТГУ) по итогам экспедиции в Якутию впервые установил взаимосвязь лесных пожаров и сокращения численности комаров в холодных экосистемах, сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ.

Исследование опубликовано в рецензируемом научном журнале открытого доступа Plos one.

"Работа, выполненная ученым ТГУ Алексеем Швецовым, представляет собой одно из первых исследований прямого воздействия огня на популяции комаров в бореальных, то есть самых северных и холодных экосистемах. Исследование проводилось в лесах Восточной Сибири (Республика Саха, Якутия) и показало, что лесные пожары приводят к немедленному сокращению численности взрослых комаров на 86,6-93,9%", - сообщили в вузе.

В ходе полевых работ в июне-июле 2024 года исследователь сравнивал количество комаров на пяти недавно выгоревших участках и пяти соседних, не поврежденных огнем территориях. Насекомых отлавливали энтомологическим сачком в течение семи дней после пожара. На участках, где не было пожаров, удалось поймать 273 комара, а на выгоревших - всего 25. Ученый заключил, что результат может объясняться как гибелью насекомых, так и с их миграцией в безопасные зоны. Исследователь полагает, что, резкое сокращение количества комаров может влиять на фауну региона, численность летучих мышей, лягушек. "С другой стороны, временное снижение численности комаров может иметь и положительный экономический эффект для региона, снижая давление на домашних животных и улучшая условия для развития экологического туризма", - считает Швецов.