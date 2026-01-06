МАИ разработал стабилизатор антенны для увеличения дальности связи беспилотников

Работы ведутся в интересах российского производителя БПЛА - компании "Компонент"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Специалисты Московского авиационного института (МАИ) разработали систему стабилизации узконаправленных антенн связи для беспилотных летательных аппаратов. Они значительно повышают дальность и качество радиосвязи для управления БПЛА в условиях плохой видимости и радиоэлектронной борьбы, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Обычно направленные антенны располагают на наземной установке. Это вполне рабочее решение, но в определенных условиях этого может быть недостаточно. Наша разработка позволяет выполнить наведение антенны на наземный пункт управления при изменении положения аппарата. Это повышает качество и дальность связи, улучшает эксплуатационные свойства дрона, в том числе безопасность. В перспективе создаваемый механизм стабилизации может стать частью комплексного решения для обеспечения сверхдальней и помехоустойчивой связи беспилотных авиационных систем любого типа", - пояснил один из разработчиков, студент института "Авиационная техника" МАИ Александр Якубчик, чьи слова приводятся в сообщении.

Работы ведутся в интересах российского производителя беспилотников - компании "Компонент". По внешнему виду система напоминает яблоко "с носом". Она весит около 500 граммов и может быть смонтирована на любом беспилотнике, как самолетного типа, так и коптере.

Система позволяет точно удерживать ориентацию антенны на наземный пункт управления при любых маневрах дрона. По словам разработчиков, решений по оснащению беспилотников направленными антеннами до этого не было. Узконаправленная антенна фокусирует сигнал и обеспечивает связь в сложных погодных условиях и на значительном удалении от пункта управления.

Опытный экземпляр уже готов. Его корпус конструкторы напечатали на 3D-принтере. Следующий этап - упрощение производства устройства и облегчение конструкции. Это позволит удешевить и ускорить внедрение разработки. Испытания системы непосредственно на БПЛА запланированы на 2026 год.