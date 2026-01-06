Российские студенты разработали сверхпрочный винт для беспилотников

Разработка уже прошла динамические и акустические испытания

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Молодежная инженерная команда "Миксер" разработала облегченный сверхпрочный винт для мультироторных беспилотников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" (Университет 2035).

Студенты создали решение во время обучения в рамках федерального проекта "Кадры для БАС", оператором которого выступает Университет 2035. Подготовка проходила на базе Центра дополнительного образования МГТУ им. Н. Э. Баумана.

"Авторы разработали облегченный сверхпрочный винт для мультироторного БПЛА. <…> Он выполнен из полимерного пластика помощью цифровых методов проектирования и аддитивных технологий. Студенты оптимизировали форму и конструкцию для достижения лучших характеристик. Они представили несколько вариаций винта: он может состоять из двух или трех лопастей", - сообщили ТАСС в организации.

Разработка прошла динамические и акустические испытания. Подъемная сила в расчете на одну лопасть составляет 2 кг, пояснили в Университете 2035.

"Винт - один из ключевых элементов конструкции БПЛА. Подобные винты применяются в очень широком классе аппаратов, применяемых как в любительских беспилотниках, так и в профессиональных решениях, связанных с логистикой, аэрофотосъемкой, сельским хозяйством, доставкой грузов. Оптимизация профиля винта, снижение массы, повышение жесткости приводит к улучшению характеристик и самого аппарата в целом", - уточнили в пресс-службе организации.