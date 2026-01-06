В России создали стандарт для оценки влияния микропластика на климат

Новая методика даст инструмент для анализа изменений в углеродном цикле почвы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 января. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) разработали стандарт для точной оценки влияния микропластика в сельскохозяйственных почвах на эмиссию углекислого газа и метана. Он позволит получить сопоставимые данные о воздействии пластикового загрязнения на углеродный цикл и климат, сообщила ТАСС одна из авторов исследования Анастасия Вайнберг.

"Новая методика дает инструмент для анализа изменений в углеродном цикле почвы. Эти изменения напрямую сказываются на ее плодородии, физико-химических свойствах и в глобальном масштабе - на климате всей экосистемы. Для удобства лабораторий с разным уровнем оснащенности разработаны две версии протокола: упрощенная и экономичная и более дорогая, но максимально точная", - отметила Вайнберг.

По ее словам, проблема является чрезвычайно актуальной, поскольку сельскохозяйственные земли - основной резервуар для накопления микропластика. "Сельхозземли занимают 37,7% поверхности суши, микропластик способен влиять на ключевые свойства почвы: плотность, водный режим, аэрацию, кислотность, состав микробиоты. Все эти факторы управляют круговоротом углерода", - отметила Вайнберг.

Концентрации микропластика в почвах по миру, согласно анализу ученых, варьируются в огромном диапазоне: от 0,03% до 6,7% от массы почвы. Наибольшие уровни загрязнения отмечаются в зонах интенсивного земледелия, например, в китайских агроландшафтах находят от 7 100 до 42 960 частиц на кг почвы. В основу разработки лег анализ более 50 научных работ, опубликованных с 2010 года. "Мы заметили, что размер и форма частиц сильно различаются. Это критично, так как доказано, что мелкие частицы вызывают большее выделение газов, чем крупные. Результаты также противоречивы: в одних работах микропластик стимулирует эмиссию CO и CH , в других - подавляет или не оказывает эффекта. Без единого стандарта сопоставить результаты разных работ практически невозможно", - констатировала Вайнберг.

Ключевые параметры нового протокола

Разработанный протокол устанавливает строгие ключевые параметры для будущих исследований. Прежде всего он регламентирует использование стандартизированных образцов микропластика размером 100 микрометров, утвердив перечень полимеров, отражающий реальную картину загрязнения, - от широко распространенных полиэтилена, полипропилена и ПВХ до набирающих популярность биоразлагаемых PLA и PBAT. Концентрации загрязнения, вносимого в образцы почвы, основаны на полевых данных и моделируют разные сценарии - от фонового уровня в 0,01% до экстремального в 2% от массы почвы.

Все эксперименты должны проводиться в унифицированных условиях: при постоянной температуре 25 градусов Цельсия и влажности, поддерживаемой на уровне 60% от полевой влагоемкости. Для получения полной картины протокол предписывает проводить измерения на двух обязательных сроках: через 30 дней для оценки краткосрочного эффекта и через 180 дней для анализа долгосрочных изменений в экосистеме почвы.

По мнению авторов, внедрение такого единого стандарта позволит интегрировать разрозненные данные и дать точную оценку влияния микропластика на климат, что необходимо для формирования доказательной базы при принятии экологических и сельскохозяйственных решений. Исследование выполнено при поддержке Мегагранта Министерства науки и высшего образования РФ.